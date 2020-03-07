ليلى سيف زاهر: أريد أن أكون شخصية رياضية ناجحة.. اعتمد على نفسي دائما

أكدت ليلي سيف زاهر، لاعبة كرة قدم نسائية، إن الكرة النسائية في مصر، تحتاج دعما من اتحاد الكرة، كما أنها تحاول الاعتماد على نفسها دائما، موضحة أنها تلعب كرة القدم منذ 4 سنوات، عندما شعرت بحبها تجاه تلك اللعبة.

وأوضحت "زاهر"، خلال حوارها في برنامج "التاسعة مساء"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مع الإعلامية ناردين فرج، أنها تحب كرة القدم جدا، وتريد أن تكون شخصية رياضية ناجحة، وفى بداية لعبها لكرة القدم كانت تشعر بأنها مختلفة جدا عمن حولها، حيث إن مدرستها لم يوجد بها بنات يلعبن كرة القدم نهائي.

وأكدت أن النادي الذي كانت تذهب إليه لتلعب كرة قدم، لم يوجد بنات تلعبن كرة قدم في البداية، ولكن بعد وقت قليل، بدأ ظهور بنات تلعب كرة قدم وألعاب أخرى.

من ناحية أخرى، قال سيف زاهر، الإعلامي الرياضي، إن ابنته ليلى تلعب كرة قدم ومحترفة فى ذلك، وكان رافضا هذه الفكرة في البداية جدا، ولكن والدتها كانت تشجعها دائما، مضيفًا: "لا أريد أن أحد يعرف أن ابنته تلعب كرة قدم، نظرا إلى نظرة الرياضين لها، ولكي يكون لها مستقبل باهر".