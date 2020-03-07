داليا مصطفى: سقطت في المعهد عشان شريف سلامة جوزي مكنش له مزاج يتخرج

قالت الفنانة داليا مصطفى إنها تعرفت على زوجها الفنان شريف سلامة أثناء دراستهم في معهد التمثيل. وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc" أن خطبتهم تمت أثناء دراستهم في الفرقة الرابعة في المعهد. وفي سنة تالة انا سقطت عشان خاطر شريف لان شريف في سنة تالتة مكنش له مزاج يتخرج وقال هتخرج اعمل ايه وقولت له يا حبيبي يهديك يرضيك مرضيش وسقطت في مادتين نظري عشان أعيد معاه السنة بدل ما اسيبه لوحده يعني لانه صعب عليا".

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