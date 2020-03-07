قصة كفاح سيدة تعمل في مسح الأحذية منذ 55 عامًا لمساعدة زوجها الكفيف

عرض الإعلامي رامي رضوان، تقرير تليفزيوني لمسنة بمحافظة القليوبية، فعملت ماسحة للأحذية طوال 55 عامًا، مع زوجها، وتقوم هي بدوره بعد أن فقد نور بصره وتجاوز الـ80 عاما، وتبلغ هذه السيدة من العمر 75 عامًا، وذلك خلال برنامجه "مساء dmc"، على شاشة "DMC".

تُدعى المسنة سيدة عبد الله، صاحبة الـ75 عامًا، تزوجت وهى ابنة الـ16 عاما، من زوج يكبرها بـ5 سنوات، و زوجها يعمل ماسح للأحذية، وتزوجها وظلت بالمنزل عامين بعد الزواج، إلى أن قررت مساندته والنزول معه للعمل، وبالفعل نزلت للعمل بجوار زوجها.

ظلت بجوار زوجها أمام منطقة "سيدى عواض" بمدينة قليوب بالقليوبية، وبجوار مجلس المدينة، حتى ذهب عنه نور بصره ويفقده، وهو ابن الـ80 عاما حاليا، حيث أوضحت خلال التقرير، أن المدرسة التى تجلس بجوارها تم هدمها وإعادة بنائها من جديد ومازالت أمامها، وكذلك مسجد "سيدى عواض" الأكثر شهرة بالمدينة تم هدمه هو الآخر وتم توسعته وبناؤه من جديد، ومازالت لها مكانها الخاص.