آية سويلم بطلة العالم في القوى البدنية: والدتي دعمتني لتحقيق كل البطولات

روت آية سويلم، بطلة العالم فى القوى البدنية، إنها دخلت المجال الرياضي، منذ صغرها وهي بعام 11 سنة، مضيفة أنها بدأت بممارسة مجموعة من الألعاب الرياضية، وأن والدتها هي من دعمتها في تحقيق جميع بطولاتها.

وأضافت خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "التاسعة"، المذاع على التلفزيون المصري، الذي تقدمه مع الإعلامية ناردين فرج، أنها فى عام 14 سنة، قابلت واحدة تمارس لعبة رفع الاثقال، وكانت هناك صداقة بينهما، ومن هنا كانت تدخل معها في التمارين، ومن ثم بدأت فى ألعاب القوى البدنية.

وأشارت إلى أن أحدث بطولة حصلت عليها، كانت في الأسبوع الماضي، واستطاعت أن تفوز بالمركز الأول فى تلك البطولة، موضحة أن والدتها، كانت تذهب معها فى جميع البطولات داخل مصر، لتشجيعها وتحفيزها دائما، وأن والدتها لم تكن تستطيع السفر معها خارج مصر، وكانت تسافر بمفردها مع فريقها.