مدير مشروع رواد 2030: نساء مصر أصبحن قادرات على القيادة

قالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، إن المشاركات في مبادرة 2030 بنسبة 39‎‎% من النساء، مما يشير إلى أن الفتيات تقبلن بصورة كبيرة على تلك المبادرات.

وأضافت "غادة" على هامش ندوتها بمؤتمر انطلاق فعاليات أول أبلكيشن مصري للاهتمام بصحة وجمال المرأة، أن هناك نماذج كبيرة من السيدات الناجحات، مشيرة إلا أن هذا النجاح ظهر بصورة واضحة بتواجد تمثيل للنساء بصورة كبيرة في الحكومة المصرية، وهو ما يشير إلى أن النساء في مصر أصبحن قادرات على القيادة بصورة كبيرة.

وبدأت صباح اليوم، فاعليات إطلاق أول أبلكيشن مصري لتوفير كافة احتياجات المرأة من أطباء في كافة الخدمات الطبية التي تحتاجها المرأة، وتوفير خدمات جديدة لها تلائم احتياجاتها، فضلا عن توفير الاستشارات الطبية السريعة، وما يتعلق بالموضة والتجميل.

حضر الفعاليات كل من الدكتور عمرو حسن نائب وزيرة الصحة لشؤون القومي للسكان، الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، فضلا عن مجموعة من مشاهير "البلوجر" المعنيين بالموضة، وملكات جمال مصر للأعوام السابقة 2017، 2018، و2019.