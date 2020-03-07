الامارات | أغنية غسل اليدين.. توعية مرحة تجتذب ملايين

شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية غسل اليدين.. توعية مرحة تجتذب ملايين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في الوقت الذي تتواصل فيه عناوين الصحف المثيرة للفزع بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، نال إعلان جذاب عن غسل اليدين، غنى كلماته السهلة المغنيان الفيتناميان إريك ومين، أكثر من 4.7 ملايين مشاهدة عبر موقع «يوتيوب» أمس.

وأنتجت وزارة الصحة الفيتنامية الأغنية التي تحمل اسم «جين كو في» (أغنية غسل اليدين) من تأليف الشاعر الغنائي خاك هونج، وأداء المغنيين إريك ومين، في إطار جهود الوزارة لتعميم نصائح عملية ونشر نوع من المرح في هذا الوقت الذي يشهد أزمة عالمية.

والأغنية تمثل نسخة جديدة من الأغنية الشهيرة الناجحة «جين» (غيور) التي طرحت في عام 2017. ويرى مشاهدو فيديو الأغنية مقطعاً لرسوم متحركة تظهر فيه يدا شخص يرتدى قفازين وهو ينفض الفيروس، بينما تظهر أسفل الشاشة كلمات الأغنية الفيتنامية التي تصف الطرق الصحيحة لغسل اليدين للوقاية من الفيروس.

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وقال إريك، واسمه الحقيقي فان ترونج ثانه، إن الأغنية لن تبقى محصورة في اللغة الفيتنامية. وأضاف: «سنقدم أغنية (جين كو في) بالإنجليزية خلال يوم أو يومين. لقد أنهينا تسجيلها بالفعل».

- 4.7

ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب» حققتها الأغنية حتى أمس.