الامارات | «ناسا»: طالب في الصف السابع يفوز بمسابقة «اسم المسبار»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا»: طالب في الصف السابع يفوز بمسابقة «اسم المسبار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أول من أمس، أن المسبار الذي سترسله الوكالة إلى المريخ سيطلق عليه اسم «بيرسفيرنس» أو «العزيمة»، وهو لقب قدمه طالب فاز في مسابقة على مستوى البلاد.

ومن المقرر إطلاق المسبار، التي يشار إليه حتى الآن باسم «المريخ 2020» في يوليو المقبل، ومن المقرر أن يهبط على الكوكب الأحمر في فبراير المقبل.

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وقالت «ناسا» إن ألكساندر ماثر، وهو طالب في الصف السابع من فرجينيا، فاز بمسابقة «اسم المسبار»، التي انطلقت الصيف الماضي، وشارك فيها 28 ألف شخص.

وقال المدير المساعد لمديرية البعثة العلمية توماس زوربوشن، في بيان، إن الاسم الذي اختاره ألكساندر «استحوذ على روح الاستكشاف»، مضيفاً «مثل كل مهمة استكشاف سابقة، سيواجه المسبار تحديات، وسيقوم باكتشافات مدهشة. لقد تم التغلب بالفعل على العديد من العقبات التي تحول دون وصولنا إلى النقطة التي نحن فيها اليوم، ونجهز للإطلاق».

وذكرت «ناسا» أنها ستدعو الطالب لمشاهدة إطلاق المركبة الفضائية من محطة كيب كانافيرال التابعة للقوات الجوية في فلوريدا.