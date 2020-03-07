الامارات | «كورونا» يضرب «أوسكار بوليوود»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يضرب «أوسكار بوليوود» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجأت بوليوود، أمس، حفل توزيع جوائز الأكاديمية الهندية الدولية للسينما بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال منظمو أهم حفل توزيع جوائز في السينما الهندية إنهم اضطروا إلى إلغاء الحدث الذي يمتد ثلاثة أيام في إندور وكان يفترض أن ينطلق في 27 مارس المقبل، بسبب الأزمة الصحية المستشرية.

وكانت ستشارك في الحدث أسماء بارزة من أوساط بوليوود مثل شاروخان وسلمان خان وكاترينا كيف. وكان فيلم «غالي بوي» حول مغني راب في بومباي الأوفر حظاً للفوز بالجوائز الرئيسة.

وأوضح المنظمون أن القرار اتخذ «مراعاة للمخاوف المتعاظمة» بشأن انتشار فيروس كوفيد - 19 مع الحرص على المحافظة على صحة الجميع وسلامتهم.

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وأضاف المنظمون «سنعلن موعداً جديداً في أقرب وقت ممكن».

والصناعة السينمائية الهندية هي الأكبر في العالم من حيث عدد الأفلام مع صدور نحو 1800 عمل في عام 2018. وبعد إقامة هذا الحدث في دول مختلفة ومدن هندية أخرى، كان يفترض إقامة حفل توزيع الجوائز هذه السنة في بومباي مجدداً.

لكن الحكومة حذرت من إقامة تجمعات كبيرة بسبب الفيروس الذي أصاب 30 شخصاً في الهند حتى الآن، وقد ألغيت الكثير من المؤتمرات والاحتفالات بمناسبة مهرجان الألوان الديني.

- القرار اتخذ «مراعاة للمخاوف المتعاظمة».