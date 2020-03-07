الامارات | «جنة الأرض» يوثق جمال سريلانكا

شكرا لقرائتكم خبر عن «جنة الأرض» يوثق جمال سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت الخطوط الجوية السريلانكية، الناقل الوطني لسريلانكا وعضو في تحالف «عالم واحد» المرموق، فيلماً بعنوان «جنة الأرض». ويستحضر العمل ذكريات لحن «بلو ووترز» بمنظور عصري، وتشارك به باقة من نجوم سريلانكا، من بينهم جاكلين فرنانديز، وكومار سانجاكارا، وماهيلا جاياواردينا. يرصد فيلم «جنة الأرض» جمال الطبيعة الخلابة في سريلانكا، وحسن الضيافة المتأصل في شعبها ونبض وإيقاع الحياة الثقافية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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