الامارات | «ستاربكس» تحظر الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظرت «ستاربكس» الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام في مقاهيها في الولايات المتحدة وكندا بشكل مؤقت، وتوقّفت عن تقديم القهوة إلّا في الأكواب القابلة للرمي، في محاولة للتصدّي لفيروس كورونا المستجد، والحيلولة دون انتشاره بين الموظّفين والزبائن. وقال المسؤول عن سلسلة المقاهي في كلّ من الولايات المتحدة وكندا، روسان وليامز، في بيان «لقد أوقفنا بشكل مؤقّت استخدام الأكواب الشخصية، وتلك القابلة للغسل في مقاهينا». وأضاف أن الزبائن الذين يجلبون أكوابهم الشخصية معهم سيستمرون بالاستفادة من حسم قدره 10 سنتات مقدم لهم». ويندرج هذا القرار في إطار «سلسلة من التدابير الوقائية» التي اتخذتها «ستاربكس» للتصدّي للوباء الجديد، لاسيما أن الولايات المتحدة تضم العدد الأكبر من مقاهي الشركة، تليها الصين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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