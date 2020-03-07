الامارات | أفراح الجهازي وبن درويش

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الجهازي وبن درويش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام المستشار حسين محمد الجهازي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة المهندس فهد حسين درويش. حضر الحفل الذي أقيم بنادي الضباط بدبي عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء السلك القضائي، ورؤساء الدوائر الحكومية، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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