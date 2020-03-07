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الامارات | أفراح الجهازي وبن درويش

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دبي■الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الجهازي وبن درويش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام المستشار حسين محمد الجهازي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة المهندس فهد حسين درويش. حضر الحفل الذي أقيم بنادي الضباط بدبي عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء السلك القضائي، ورؤساء الدوائر الحكومية، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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