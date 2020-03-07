الامارات | كايتي بيري.. حامل

شكرا لقرائتكم خبر عن كايتي بيري.. حامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت نجمة البوب الأميركية كايتي بيري، نبأ حملها في فيديو كليب أغنيتها الأخيرة. وغردت المطربة الشهيرة بعد ذلك إلى متابعيها البالغ عددهم 108 ملايين عبر «تويتر»: «سعيدة جداً لعدم اضطراري بعد الآن إلى ابتلاع بطني أو حمل حقيبة يد كبيرة أينما تنقلت» لإخفاء الحمل. وقبيل ذلك، نشرت المغنية الأميركية البالغة 35 عاماً، مقطعاً من فيديو كليب أغنيتها الأخيرة «نيفر وورن وايت» التي أثارت تكهنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها راحت في اللقطات الأخيرة تلامس بطنها المتكور. ومن ثم دعت متابعيها مباشرة عبر «إنستغرام» إلى مشاهدة الفيديو كليب «حتى النهاية، فهناك سر صغير ينمو». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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