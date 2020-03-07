الامارات | أعمـــــاق

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شكرا لقرائتكم خبر عن أعمـــــاق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للتصوير تحت الماء قيمة علمية ومعرفية كبيرة، تبدأ من توثيق الحياة البحرية والمعالم الطبيعية في المحيطات، والتعرّف إلى أصناف الأحياء المختلفة، وتسجيل أجناسها، وتوثيق مظهرها وطبائعها ودورة حياتها، لكن تلك الحصيلة المعرفية لا تقتصر على معارف الجغرافيا الطبيعية والأحيائية، بل تشمل التاريخ الطبيعي والبشري والمجتمعات والثقافات الإنسانية، فضلاً عن توضيح أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها.
صورة لسرطان البحر ذي الشعر، الذي يبلغ حجمه ثمانية ملمترات، يتجول على المرجان الفقاعي من منطقة امبون الإندونيسية.
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