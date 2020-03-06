فيديو.. داليا مصطفى تنفي انفصالها عن شريف سلامة

نفت الفنانة داليا مصطفى، انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة، مؤكدة أن علاقتهما لم تصبها شائبة منذ زواجهما.

وعلقت داليا، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc"، على الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجها أثناء عودته من تصوير أحد الأعمال الفنية برفقة إحدى الممثلات، بأن الفيديو لم يكن به أي شيء يستدعي هذا اللغط، "كانوا مشغلين أغنية في العربية وراجعين، وهي صورت الفيديو وهي بتغني، وشريف كان نايم جنب السواق، وندهت عليه قالته (يا شيفو) فشاورلها بإيده ورجع نام تاني، ومشوفتش في الفيديو أي حاجة".

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وأضافت: "فوجئت بناس بتتصل تصحيني من النوم وتقولي شوفتي الفيديو اللي نازل لشريف وشككوني في نفسي، واتضايقت إني اتحطيت في الموقف دا، وهو ملوش ذنب في أي شيء، وشريف مش بيهتم بالسوشيال ميديا واتصدم أما شاف الفيديو".

وتابعت: "إحنا حياتنا هادية من يوم متجوزنا ومش بنتعامل على إننا أسرة فنية أبدا".