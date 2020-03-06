احتفالات عيد الأم في العبور.. قافلة طبية مجانية واستعراضات

حفل كبير هدية لـ"ست الحبايب" ابتعد كثيرًا عن الهدايا التقليدية، وبات ينظر لصحتها، بل وترفيهها أيضًا، في إطار الاحتفال بها.

استعراضات إسكندراني وصعيدي، هدايا للأمهات، وكشوف طبية للسكر والضغط والأسنان والجلد، تضمنها الحفل الذي نظمته إيمان مصطفى، مسؤولة بازار بمدينة العبور، بالتعاون مع أحد المراكز الطبية، كقافلة طبية مجانية، وبعض المواهب الغنائية قدمت عروضا فنية ترفيهية، داخل ملعب الحي السابع، على مدار اليوم من 10 صباحا حتى 10 مساءً.

قررت "إيمان" الاحتفال بعيد الأم بطريقة مختلفة هذا العام، لتحقيق منافع عديدة لسيدات المدينة: "كل فقرة قدمها الشباب بالثياب الخاصة بها، مع استضافة الأطفال وأمهاتهم للاستمتاع أيضا".

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إقامة بازار متنوع، فائدة أخرى عادت على سيدات المدينة، وفقاً لـ"إيمان"، بعرض مستلزمات المنزل وأدوات التجميل والإكسسوارات والعطور: "عشان لو حبوا يشتروا حاجة يلاقوها قدامهم، لأن أغلب الستات خصوصاً اللي عندها أولاد مش بيبقى عندهم وقت يتسوقوا".

والأهم من الترفيه، من وجهة نظر "إيمان" وتضمنه الحفل، هو تقديم استشارات طبية مجانية بعدة مجالات؛ الأسنان والجلدية والتغذية: "عن نفسي بعتبر الجزء ده من الحفل هو الأفضل، وتفضله كل الأمهات، لأنها طول الوقت بتبحث عن نظام للتغذية السليمة، على سبيل المثال، ومتابعة لصحتها وأطفالها، خاصة ما يتعلق بالأسنان".

وتدين "إيمان" بالفضل لبعض الأطباء المتخصصين، الذين تطوعوا مجاناً للمشاركة في الحفل أو القافلة الطبية: "الكشوف كانت منظمة، كل سيدة سجلت اسمها هي وأولادها للاطمئنان على صحتها"، وفى نهاية الفعالية تم توزيع بعض الهدايا بشكل عشوائي على الأمهات: "هدايا رمزية، قدمها كل المشاركين، عشان يفرحوا كل أم معانا، ويشكروها على جهودها مع أسرتها".