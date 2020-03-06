عقب أزمتها مع شقيقها.. ياسمين عبد العزيز: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بآية من سورة "هود".

حيث نشرت: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ"، الأمر الذي تفاعل معه العديد من متابعيها، لافتين إلا أن الفنانة تُشير لأزمتها الأخيرة مع شقيقها "وائل" الذي شن هجومًا عليها أمام الجميع بسبب علاقتها بالفنان الشاب أحمد العوضي.

فعلق البعض: "ربنا معاكي، سحابة وهتزول"، وتابع آخر: "دي مؤامرة عليكي ولا يهمك وربنا هينصرك".

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هجوم وائل عبد العزيز على شقيقته

في منشور عبر حسابه الخاص بفيسبوك، هاجم "وائل" شقيقته بسبب علاقتها بأحمد العوضي، قائلاً: "بصي يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة، شيلت مشاكل كتيًر بسببك، من وانتي عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر، وبرادة وانتي عارفة، إن أنا اتاذيت فيها إزاي، وقضية الشغالات مؤخرًا، غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها".

وأضاف: "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي، ونسيت حياتي، ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا ووالدتك، إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك، ووفقنالك على معظم قراراتك، وكنت الوحيد اللي ساندتك، ووقفت جنبك في طلاقك".

واستكمل: "لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين، وتتصوري صور مالهاش اَي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من امتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد، وتنزل على السوشيال ميديا.. من امتى الناس بتجيب في سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا، ومع ذلك حياتك وانتي حرة فيها".

وأوضح: "أنا هتكلم على الشق اللي يخصني.. انتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي على مزاجك.. احنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي ايه ورايحة على فين .. أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة، وشايفك البيضة الدهب الي هتفقسله كل يوم، أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت، تدخله من بابه يا راجل! وتقعد مع رجاله البيت!.. دي الأصول وده الاحترام".

واختتم: "طبعا لأنك عارف إنك مرفوض رفضا باتا، فعمرك ما هتعمل ده، ومعندكش غير طريق الشمال، اللي أنت سالكه من سنين مع بنات الناس.. أنا من رأيي كفاية عليك البطولة الي أخدتها، والعربية المرسيدس الهدية.. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا، لأن طول عمرنا في حالنا، ومحدش سامع عننا حاجة، وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده، وأنا مبخفش من تهديد حد".

وهو ما ردت عليه ياسمين بصورة تعترف فيها بحبها لأحمد العوضي عبر إنستجرام.