ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لـ"هن":  "إحنا مش داخلين خناقة مع الرجالة"

قالت مها راتب، محللة الاتصال والدعم بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن المنظمة تدعم البطولة النسائية لـ"تمكين المرأة" التي انطلقت صباح اليوم، تحت سفح الأهرامات برعاية المجلس القومي للمرأة "فخورين إننا جزء من المبادرة".

وقالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لـ"هن"، إنها تتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين 10 فرق، متمنية أن تنضم للفعالية النسوية أكبر عدد ممكن من الشركات والقطاع الخاص، مضيفة إلى أن المبادرة تساعد على تمكين المرأة، وتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين: "إحنا مش داخلين خناقة بين الراجل والست، كلنا بنكمل بعض"، مردفة أن المرأة بحاجة إلى النصف الآخر من المجتمع لتحقيق تكافؤ الفرص.

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وكانت فعاليات البطولة النسائية، بدأت صباح اليوم، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، بسفح الأهرامات، وشهدت حضور العديد من الشخصيات العامة والمسؤولين، أبرزهم: الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، وإيمان زيدان مساعدة وزيرة السياحة والآثار، ومها راتب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتضمن الختام، التقاط صورة جماعية للحضور، أمام مجسم يحمل جملة "البطولة النسائية" باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مشاركة الحضور في ماراثون رياضي في منطقة الأهرامات.

وتهدف البطولة إلى تمكين المرأة المصرية، من خلال التعلم التجريبي حتى تصبح عامل تغيير فعال لأسرتها وللمجتمع.