بـ"ماراثون وصورة".. ختام فعاليات البطولة النسائية لـ"تمكين المرأة" بالأهرامات

اختتمت منذ قليل، فعاليات البطولة النسائية لـ"تمكين المرأة"، والتي أقيمت برعاية المجلس القومي للمرأة، المنعقدة بسفح الأهرامات، والتي شهدت حضور العديد من الشخصيات العامة والمسؤولين، أبرزهم الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، إيمان زيدان مساعدة وزيرة السياحة والآثار، ومها راتب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتضمن الختام، التقاط صورة جماعية للحضور، أمام مجسم يحمل جملة "البطولة النسائية" باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مشاركة الحضور في ماراثون رياضي بمنطقة الأهرامات.

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فعاليات البطولة النسائية، انطلقت صباح اليوم، تهدف إلى تمكين المرأة المصرية، من خلال التعلم التجريبي حتى تصبح عامل تغيير فعال لأسرتها وللمجتمع.