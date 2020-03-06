خطوات طريقة تخزين الجواكت الجلد.. "علشان متقشرش ولا تبوظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

بدأ العد التنازلي لفصل الشتاء، وستبدأ الكثير من النساء تخزين ملابسهن الجلدية، لحين استخدامها العام المقبل.

ويحتاج الجلد عناية خاصة، حتى لا يحدث له تشقق أو تقشير، ما يؤدي إلى خسارة أموالك بشكل سريع.

يمكنك بخطوات بسيطة تخزين الجواكت والملابس الجلدية بطريقة سليمة تحفظه من التلف، كما أوضح موقع “Wiki how”.

-التنظيف

امسحي الجلد بقطعة قماش مبللة بماء بارد، برفق وحركات دائرية لطيفة.

-منعم الجلد

استخدمي كمية بسيطة من المنعم الخاص بالجلود، لتنظيفه بنفس الطريقة السابقة، سيحافظ على الجلد رطبًا، ويمنعه من الجفاف والتشقق.

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ومن الأفضل تكرار هذه الخطوة كل شهرين أو ثلاثة أشهر، للحفاظ على نعومة الجلد بشكل دائم.

-البقع

يمكنك إزالة البقع باستخدام فوطة مبللة بالقليل من الماء الفاتر المنظفات، دون الإفراط في المنظفات حتى لا تؤذي الجلد، وافركي البقع برفق.

- الورق

استخدمي الأوراق الخاصة بحفظ الملابس، في حشو الذراعين والجيوب بشكل جيد، واغلقي كافة الأزرار والسوست، وبعدها لفي الجاكت من الخارج بالورق، للحفاظ عليها من الأتربة، كما أن الحشوة الداخلية تساعد على عدم وجود ثنيات في ملابسك والاحتفاظ بها سليمة.

-الشماعة

أدخلي الشماعة في الجاكت للحفاظ على الأكتاف مفرودة.

- التخزين

علقي الجاكت أو ضعيه في خزانة خشبية في مساحة مناسبة حتى لا ينكمش، ويجب أن يكون مكان التخزين بعيد عن الشمس وجيد التهوية، ويفضل أن يكون باردا وجافا، واحرصي على استخراج الجلد من التخزين كل بضعة أسابيع دون إزالة الأوراق، فقط اتركيه للتهوية قليلًا.