محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نرمين الجلاد:
تصوير – محمود عبد الناصر:
ظهرت زينة أثناء حضور حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستاناً طويلاً، بدون أكمام، وتميز الموديل بقصة المرميد، من خامة الباييت اللامع، واعتمدت حذام براق باللون الذهبي.
واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي، مع مكياجا بدرجات الألوان الترابية، ونسقت مع الإطلالة جاكت من الفرو باللون الأسود.
وبدأت ذهبية مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في استقبال نجوم الفن، استعدادا لنقلهم إلى حفل افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان، المقرر إقامته في معبد الأقصر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. زينة تتألق في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.