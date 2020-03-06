بالصور.. زينة تتألق في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نرمين الجلاد:

تصوير – محمود عبد الناصر:

ظهرت زينة أثناء حضور حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستاناً طويلاً، بدون أكمام، وتميز الموديل بقصة المرميد، من خامة الباييت اللامع، واعتمدت حذام براق باللون الذهبي.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي، مع مكياجا بدرجات الألوان الترابية، ونسقت مع الإطلالة جاكت من الفرو باللون الأسود.

وبدأت ذهبية مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في استقبال نجوم الفن، استعدادا لنقلهم إلى حفل افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان، المقرر إقامته في معبد الأقصر.