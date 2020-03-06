بفستان جاكيت.. رانيا يوسف بإطلالة خاطفة للأنظار في مهرجان الأقصر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد:

تصوير - محمود عبدالناصر:

تألقت رانيا يوسف خلال حضورها افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بفستاناً قصيرا، بقصة البليزر، باللون الأسود، بصيحة one shoulder، واعتمدت حذام عريض من الجلد بنفس اللون.

واختارت تصفيفه الشعر المرفوع، مع مكياجا بدرجات الألوان الكاشمير، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ناعمة، مكونة من أقراط دائرية كبيرة، وخواتم بتصميم بسيط، واعتمدت جاكيت من الفرو باللون الأسود.

وبدأت ذهبية مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في استقبال نجوم الفن، استعدادا لنقلهم إلى حفل افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان، المقرر إقامته في معبد الأقصر.