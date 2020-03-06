"مترميهاش".. حيل بسيطة للتخلص من وبر وبقع الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

من الأمور المزعجة التي تمنعنا في كثير من الأحيان عن ارتداء الملابس المفضلة إلينا، هي ظهور الوبر عليها أو البقع الصعبة، أو تلف "السوستة".

لكن هناك بعض الحيل البسيطة التي تجعلنا نتغلب على هذه المشكلات بسهولة، دون الحاجة إلى دفع أموال باهظة أو التخلص من ملابسنا، وفق ما أوضح موقع " lifehack".

- وبرة البنطلون

استخدم شفرة الحلاقة لإزالة وبرة البنطلون القماش، بسرعة وسهولة.

- ياقة القميص

يمكن للرجل استخدام مكواة الشعر لفرد ياقة القميص، إن لم يستطع فردها بالمكواة العادية.

- السوستة

إذا واجهتك مشكلة في إغلاق سوستة البنطلون، استعن بالأستك واشبكيه في الزرار لغلقها جيدًا.

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ويمكنك الاستعانة بالفازلين لتنعيم السوسته الثقيلة.

- بقع المكياج

استخدمي "فوم الحلاقة" لإزالة بقع المكياج الملتصقة بالملابس.

- الأحذية الضيقة

إذا أردتِ توسيع الجزمة الجديدة الضيقة، املئ كيسي بلاستيك بالماء، وضعهما في الحذاء داخل الفريزر، فتمدد الماء يساعد في اتساع المقاس.

- بقع الزيت

استخدمي بودرة التلك لإزالة البقع الزيتية من الملابس.

- بقع الأحذية الجلد

الماء البارد مع الخل، يساعدك في التخلص من بقع الأحذية الجلد.