إنستجرام النجمات: غادة عبد الرازق بالبيبي بلو.. ومايا دياب متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يُشارك النجمات والنجوم متابعيهم على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أجمل اللحظات والإطلالات اليومية التي توثّق يومياتهم وأزيائهم المختلفة.

- أحلام

ظهرت أحلام في آخر جلسة تصوير لها، مرتدية فستاناً من التول باللون الأصفر، يتميز بقصة صدر مربعة، وصيحة الأكمام المنفوشة الواسعة، وهو مُزين بالتطريزات متعددة الألوان، كما أنها نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البينك، وحذاء كعب عالي بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل.

كما كان للإكسسوارت نصيب كبير في الإطلالة، حيث ارتدت عقد حول الرقبة باللون الفوشية، وأقراط بنفس اللون.

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- مايا دياب

ظهرت مايا دياب مرتدية قميص بيبي بلو، وبنطلون بصيحة الشراشيب باللون الجملي، ونسقت مع الإطلالة جاكيت قصير كاروهات، وقبعة باللون البيج، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

- غادة عبد الرازق

شاركت غادة عبد الرازق متابعيها، إذ ظهرت مرتدية فستاناً من التل، مفتوح عند الصدر، وقصير من الأمام، وبذيل طويل من الخلف، باللون اللبني الفاتح، مُزين بحزام عريض عند منطقة الخصر، وكلاتش باللون البينك اللامع، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

- ملك قورة

نشرت ملك قورة صورًا لها من أحدث جلسة تصوير، ظهرت بإطلالة صيفية، مرتدية فستاناً كت، مشجر، بقصة صدر على شكل حرف V، وزينت الإطلالة بحزام أسود عريض عند منطقة الخصر. واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، ومع الألوان الترابية في مكياجها.