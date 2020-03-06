رمادي وقصير.. مصفف شعر يكشف لـ"هن" موضة صيف 2020

كشف مصفف الشعر هيثم دهب، عن موضة 2020، لقصات وألوان الشعر، حيث أكد إن الشعر القصير هو الأكثر اهتمامًا بين الفتيات الفترة المقبلة.

وقال هيثم" لـ"هن": "من غير حتى تدريجات أو خصلات طويلة، لأن القصير زي الكاريه أو الجرسون هو الموضة لهذا الموسم".

وعن ألوان الشعر الأبرز لصيف 2020، أوضح "دهب"، إن الألوان الفاتحة، والمتدرجة أو المتداخلة هي الأكثر حظًا، مثل "الرمادي، درجات الهايلايتر، العسلي، البُني الفاتح، فضلًا عن الأسود، أو الأسود الممزوج بخصلات ملونة".

وعن القاعدة الأساسية التي تحسم اختيار لون الشعر، أكد المصفف أن الأمر يتوقع على طبيعة خصلة الشعر، ومدى تحملها لمواد الصبغة، ومن ثم لون البشرة والعين التي توضح مدى ملاءمتها للون من عدمه، قائلًا: "بنعمل تيست الأول لو تمام الشعر هيستحمل وماشي مع الوش بنصبغ، لو عنصر واحد مش مناسب بنغيرها خالص".