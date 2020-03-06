سمير عبدالعزيز: تمنيت الموت لألحق بزوجي.. ولن أخلع الأسود حزنا عليه

تحدثت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز عن زوجها الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن، قائلة "محمود بالنسبة لي كان الدنيا بحالها، الحاجة اللي كان بيقولي عليها لأ يبقى لأ الحاجة اللي يقولي متعمليهاش مستحيل أكسر كلامه وأعملها".

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد مجدي، أن الكاتب الراحل أوصاها خلال مرضه باستكمال مسيرة الفن "قالي إحنا مش بس بنقدم فن، إحنا بنقدم رسالة، لازم تستمري وإلا هزعل منك".

وأشارت إلى أنها شاركت في أعمال فنية بعد وفاته، لافتة إلى أن صديقة لها شجعتها على عودة والعمل على خشبة المسرح والعمل مع الفنان محمد صبحي في مسرحية "خيبتنا"، متابعة "محمد صبحي أعادني للحياة، لأن كنت خلاص بتمنى أموت عشان أروح لمحفوظ، وأنا مش هخلع الأسود أبدا حدادا عليه".