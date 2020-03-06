"فستان البليزر".. رانيا يوسف بأزياء "جريئة" في مهرجان الأقصر

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بفستان جريء قاتم اللون، لفتت الفنانة رانيا يوسف الأنظار، في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المنعقد اليوم، بحضور العديد من الفنانين والإعلاميين.
الفنانة ظهرت بفستان أسود "وان شولدرز"، يعرف باسم "فستان البليزر"، والذي تميز بأنه قصير ومكشوف الصدر، وبدون نقوش، فضلا عن إمساكها بسترة قاتمة اللون فضفاضة.
تفاصيل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2020
وانطلقت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مساء اليوم الجمعة، بتنظيم من مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالتعاون مع محافظة الأقصر.
والدورة التاسعة من المهرجان مهداة إلى أسماء المبدعين: الممثل المالي ستيجي كوياتي، والفنانة المصرية القديرة عقيلة راتب، بحضور حفيدتها جيهان جلال، والمخرج المصري أسامة فوزي، بحضور شقيقته عفاف جرجس فوزي، والمنتج التونسي أحمد بهاء الين عطية.
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