بالفيديو.. رانيا سائقة الميكروباص: الرئيس السيسي شال من عليا حمل جامد قوي

علقت السيدة رانيا محمد، على منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيارة ميكروباص لها قائلة: "أنا دخلت البيت الساعة 4 الفجر ومش كتيرة عليا الفرحة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى المصرية أنها تتمنى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وشكره على ما قدمه لها.

وأوضحت رانيا أنها تعمل من الصباح الباكر حتى ساعات الليل وأن لديها 3 أبناء "رقية وبدر ونور" وأكبر أبنائها رقية التي تبلغ من العمر 7 سنوات متمنية أن يصبح حظهم أفضل من حظها.

وأشارت رانيا إلى أن الركاب يدعوا لها وأن هذه الدعوات هي الباقية، مضيفة: "أنا بتعب جامد والعربية مكنتش مساعداني خالص وعلى طول في الورش عند الميكانيكي والسمكري والكهربائي وبجد الرئيس السيسي شال من عليا حمل جامد قوي قوي قوي وربنا يبارك لك بأمانة وعوضتني بحاجات كتير أنا مكنتش أحلم بيها".

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ودعت رانيا للرئيس السيسي قائلة: "ربنا يخليك لمصر على اللي أنت بتعمله مع بيتي وأسرتي وابني وأنا معايا عيل تعبان وربنا يقويني عليه وهعيد العلاج تاني من جديد".

وحكت رانيا عن كفاحها قائلة: "وعلى فكرة أنا معايا رخصة تانية وأنا أول بنت تطلع رخصة مهنية وبقالي 17 سنة سواقة ميكروباص وتبهدلت كتير وتحبست كتير قوي وضربوني في الموقف كتير وفي الشارع وكانوا الشباب بيغيروا مني".

وتابعت: "دلوقتي أنا بقا ليا وضع جامد بعد نومتي في الشارع وفي العربية والحمد لله بقا ليا دلوقتي قيمتي ودي ترجع لوالدتي اللي ربتني وعلمتني الصح من الغلط وواقفة على أرض صلبة الحمد لله".