أخصائي جلدية للفتيات: مفيش طريقة تخلي الخدود وردية لو مكانتش بالوراثة

الوجه الرطب، والبشرة ذات اللون الوردي، واحدة من اهتمامات الفتاة التي تسعى إليها، بالوصفات الطبيعية أو مستحضرات التجميل أو حتى الجلسات الطبية التي قد تكلفها الكثير دون جدوى.

من جانبه قالت الدكتور شهيرة الغلبان أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، إن مفهوم "الخدود الحمراء" التي تسعى له الفتيات، مفهوم خاطئ لا يمكن تحقيقه بالوصفات والعلاجات، أو حتى الجلسات الطبية، مؤكدة: "مفيش حاجة اسمها إزاي أخلي خدودي حمراء ولا وردية، لو مكانتش جيناتك الوراثية كدا".

وأضافت لـ"هن"، على هامش مؤتمر انطلاق أول أبلكيشن مصري للاهتمام بصحة وجمال المرأة، أن الجينات الوراثية تتحكم في صحة البشرة أيضا، مثلما تؤثر على الصحة العامة.

وأوضحت: "مفهوم البشرة الصحية والنضرة تتمثل في بعض العناصر، التي من المفترض أن تتبعها الفتيات".

ويستعرض لكم موقع "هن" أبرز العناصر التي تمثل مفهوم البشرة الصحية:

1- عدم الإصابة بمرض جلدي

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2- اللون الموحد للجلد والبشرة

3- أن تكون خالية من الآثار والندبات

4- أن تتمتع بمسامات نظيفة

5- الاهتمام بالروتين اليومي، والأسبوعي والشهري للبشرة.

6- تناول الماء والسوائل بكثافة، والتقليل من الكافيين.

وبدأت صباح اليوم الجمعة، فاعليات إطلاق أول أبلكيشن مصري لتوفير كافة احتياجات المرأة من الخدمات الطبية، وتوفير خدمات جديدة لها تلائم احتياجاتها، فضلا عن توفير الاستشارات الطبية السريعة، وما يتعلق بالموضة والتجميل.