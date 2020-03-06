تعرف على أبرز الأحداث الفلكية المُتوقعة لمواليد الأبراج خلال الأسبوع الجاري

من الجمعة 6 إلى الخميس 12 آذار/ مارس 2020

مشاهير برج الحوت

صابر الرباعي – شارون ستون

مواصفات برج الحوت

ويُعرف برج الحوت بلجوئه لحدسه أكثر من عقله لاتخاذ قرارات معينة، ويتوق لأن يدرك الآخرون طبيعته المبدعة، ويكره في المقابل الانضباط والقيود، ولذلك نجده ثائرًا أحيانًا على التقاليد.كما يميل مولود اليوم من برج الحوت إلى الانعزال في عالم خيالي، ويملك حدسًا قويًّا وسرعة بديهة، ويتقبّل الأفكار الجديدة المطروحة عليه، وكل هذه العوامل تُسهم في جعله إنسانًا مبدعًا بحقّ في مجال الآداب والموسيقى يتمتّع مولود اليوم من برج الحوت بطبع هادئ وغير مبالٍ وإن وجّهت إليه اللوم، أو صببت عليه غضبك، لن يتحدث بل سيكتفي بالصمت. ومن عاداته ألّا يبالي بما يحصل حوله في العالم، فلا يُتوقّع منه ردة فعل على أمر مهم. ولا يمكننا أن نُنكر أنّ للحوت بعض لحظات الغضب، ولكنه سرعان ما يهدأ لأنه صاحب قلب طيب ولطيف، وأما شكله الخارجي فعادة ما يكون لافتًا وجاذبًا.

أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

الحدث الابرز هذا الاسبوع هو انتقال كوكب الزهرة من الحمل الى الثور فيتحرر مواليد الابراج الثور السرطان الميزان والجدي من الاعباء السابقة والاجواء الثقيلة العائلية والعاطفية التي ضيقت عليهم الخناق فتطل هذه المواليد على بعض الافاق الجيدة والتجارب الواعدة والحلول والتسويات والتغييرات المرغوبة في كافة المجالات العائلية العاطفية الشخصية والمالية.

والحدث الثاني والاهم هو المربع الفلكي بين القمر من العذراء والشمس من الحوت فتحصل مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي على معلومات مهمة تخص احد الملفات او العقود التي تخدم مصالحهم فترة ومرحلة مهمة جدا ومناسبة لحسم الامور والانطلاق بصفحة جديدة.

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اذن سوف تشهد بداية الاسبوع يومي السبت والاحد والاثنين انتقال القمر الى الاسد فتتحسن ظروف كل من مواليد الحمل الاسد والقوس لينتقل بعدها القمر الى العذراء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت يومي الثلاثاء والاربعاء ويتحدث عن استثمارات مالية ناجحة وارباح وسفر او مكافأة او نجاح مهني وارتياح جسدي وصحي لكل من مواليد الثور العذراء والجدي بالنسبة الى يومي الخميس والجمعة سوف نشهد وصول القمر الى برج الميزان الهوائي ما يجعل مواليد الجوزاء الميزان والدلو تمارس اعمالها باحتراف كلي للوصول الى الكمال

بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس وعطارد متراجعا في الحوت يسبب بتأخير في حركة التواصل والمواصلات والتنقلات والسفر بقصد الهجرة والقضايا القانونية العالقة الزهرة تنتقل الى الثور لتنضم الى اورانوس ما يعني بعض العرقلة والتراجع العاطفي والمعنوي لمواليد الجوزاء الاسد العقرب والدلو المشتري المريخ زحل بلوتون في الجدي

هابي برثداي لمواليد الحوت العشرية الثانية وعقبال مية سنة من النجاح والتقدم بانتظار مولود ها الاسبوع سنة مهمة تحمل اليك عملية شراء او عملية استثمارية في بلد جديد وبعيد عن ارضك تدر عليك الارباح كما تتحدث هذه السنة عن عائدات مالية تتوفر لك اكثر من السابق والخبر الاهم انك ارتحت من تاثيرات كوكب اورانوس الذي طالما دمر حياتك لمدة سبعة اعوام تتابع الايجابيات طريقها مدعوما من المشتري في الجدي الصديق فتنعم بعام من افضل اعوام خاصة في شهر آذار مارس تموز يوليو انها اشهر ايجابية جدا تعدك بازدهار مالي ومهني ومعنوي وعاطفي الف مبروك الف مبروك وعقبال المية سنة يا رب

مولود الحوت لا يتفق في الحب مع مواليد الحمل والجوزاء

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