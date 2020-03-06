وحش الشاشة حاضر.. إطلالة غير متوقعة لرانيا فريد شوقي بمهرجان الأقصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد:

تألقت رانيا فريد شوقي أثناء توجهها لحضور حفل افتتاح مهرجان الأقصر السينمائي بجمبسوت باللون الأسود، مع كاب طويل، مزيناً بالكامل بصور والدها الفنان الراحل وحش الشاشة "فريد شوقي"، من تصميم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.

واعتمدت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل علي الجانبين، مع مكياجًا قوياً، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ.

واختارت حزام رفيع باللون الأسود لإبراز منطقة الخصر، مع حذاء كلاسيكي بنفس اللون.

وبدأ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في استقبال نجوم الفن، استعدادًا لنقلهم إلى حفل افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان، المقرر إقامته في معبد الأقصر، بحضور العديد من نجوم ونجمات الفن.