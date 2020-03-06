صور.. استوحي إطلالتك من أميرات ديزني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شاركت البلوجر "منة السُني" متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور، تُبرز من خلالها إمكانية أن تستوحي إطلالتك اليومية من أميرات ديزني، مع تنسيق الألوان وإضفاء لمسات جمالية على إطلالتك بإكسسوارات بسيطة.

- روبنزل

تتميز بلون فسانها الموف الهادئ، لذا اعتمدت منة السُني على التنسيق بين درجات اللون الموف الهادئ في إطلالتها المستوحاة من "روبنزل".

وارتدت "منة" بلوزة باللون الموف الغامق، ونسقت معها جيب من الستان باللون الموف الفاتح، وزينت إطلالتها بحزام عند الخصر على شكل سلسلة، وتربون باللون الموف أيضاً، وانتعلت حذاء كعب عالي باللون البيج.

- مولان

أبرز ما استوحته "السني" من الأميرة مولان، هو الحزام الأحمر العريض عند الخصر، حيث ارتدت جاكيت طويل باللون الأسود، وبنطلون باللون الأبيض، ونسقت مع الإطلالة صندل كعب عالي مفتوح باللون الأبيض، وتربون بنفس اللون.

- سندريلا والبيبي بلو

يتميز فستان سندريلا، بدرجة البيبي بلو، وهو ما استوحته "السني"، إذ عملت على تنسيق درجات الأزرق في إطلالتها، وظهرت مرتدية بلوزة شيفون طويلة من أحد الجانبين باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معها جيب بليسية باللون الأزرق الغامق، وحذاء كعب عالي بيبي بلو منقط، ونسقت مع الإطلالة تربون بنفس اللون.

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- الأميرة النائمة "أورورا"

اعتمدت "السني" في تنسيق إطلالتها على درجة البينك، التي ميزت فستان الأميرة النائمة، إذ ارتدت فستاناً طويل بأكمام طويلة، مُزينا بالأزرر والجيوب، ونسقت مع الفستان إكسسواراً باللون الذهبي عند منطقة الصدر، وتربون بينك، وحذاء كعب عالي بنفس اللون.

- سنو وايت

"سنو وايت" هي أبرز الأميرات جرأة في تداخل الألوان، وهذا ما أبرزته "البلوجر" في إطلالتها التي تُشبه سنو وايت.

اعتمدت فيها على التناسق بين اللونين الأصفر والأزرق، حيث ارتدت توب باللون الأزرق وجاكيت قصير بنفس اللون، وجيب فضفاضة باللون الأصفر، ونسقت مع إطلالتها سكارف أحمر حول الرقبة، وتربون باللون الأسود، وحذاء كعب عالي بنفس اللون.

- بيلا

اللون الأصفر هو أبرز ما يُميز إطلالة الأميرة "بيلا"، وهذا أيضاً ما اعتمدت عليه "السني" في إطلالتها، حيث ارتدت بلوزة طويلة باللون الأصفر، ونسقت معها جيب بليسية طويلة بنفس اللون، وأصبحت الإطلالة تُشبه الفستان، وزينت إطلالتها بحزام عريض عند منطقة الخصر، وتربون باللون الأسود.

- بوكاهونتاس

أبرز ما يميز الأميرة pocahontas هو الألوان الترابية المناسبة للون بشرتها، واعتمدت "السُني" على الألوان الترابية في الملابس والمكياج أيضاً، حيث ارتدت جامبسوت باللون البني الفاتح، وحزام عند منطقة الخصر باللون البني الغامق، ونسقت مع الإطلالة هاف بوت باللون البني، وتربون بني مشجر.