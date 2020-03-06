قبل زمن كورونا.. سر ظهور الكمامات في أسابيع الموضة | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لم يقف فيروس كورونا عائقاً أمام النساء واهتماماتهن بأحدث صيحات الموضة، رغم ما يمثله من قلق وذعر حول العالم بعد تفشيه في أكثر من 80 دولة، إذ حرص مصممو الأزياء على مواكبة الأحداث والتفاعل معها، واحتلت الكمامة الحظ الأكبر لديهم وظهرت بقوة في تصميماتهم.

وعلى الرغم من أن الكمامات كانت حاضرة في عروض الأزياء بسبب كورونا، إلا أنها ليست المرة الأولى، إذ أثبتت وجودها منذ عام 2018 وقبل تفشي الفيروس الذي يعرف رسميًا باسم كوفيد 19.

- أسبوع الموضة في باريس 2020

وسيطرت أقنعة الوجه على أغلب العروض في أسبوع الموضة بباريس لعام 2020، وتحولت الكمامة إلى اتجاه عام في الموضة، كما تسابقت دور الأزياء على إبراز التصميمات التي تظهر فيها الكمامة بقوة كجزء أساسي لملابس الخروج.

وفي عرض "ميزون ماجيلا" خلال فعاليات أسبوع باريس للأزياء الذي اختتم الثلاثاء 3 مارس الجاري، ظهرت أقنعة وجه باللون البنفسجي، واستخدام الكمامات لم يقتصر فقط على عارضات الأزياء ولكنه شمل الحاضرين أيضاً، حيث عرضت مجموعة من دور الأزياء أقنعة على الجمهور لارتدائها خلال العروض.

كمامات موضة 2020

وتعددت أشكالها واستخداماتها وشملت الكمامات السواريه أيضاً، كما أنها ظهرت أيضاً لفساتين الزفاف، إذ إنه تم تصميم أول كمامة لفستان زفاف بتوقيع المصمم المصري "سامو هجرس"، حيث صمّم كمامة بيضاء مُطرزة باللولي ومصنوعة من الدانتيل، وتم تنسيقها بفستان زفاف أبيض.

- تفاعل المشاهير بارتداء الكمامة

نشرت النجمة "غوينيث بالترو"، على موقع إنستجرام صورة لها مرتدية كمامة، خلال رحلتها إلى باريس لمتابعة فعاليات أسبوع الموضة.

- الكمامات قبل زمن كورونا

وفي 2018، وقبل ظهور كورونا، ظهرت عارضات الأزياء بأغلب عروض مجموعة جوتشي GUCCI لخريف 2018، مرتدين أقنعة وكمامات، مصنوعة من الدانتيل الخزامى، حيث كانت وقتها مثيرة ومزعجة لعدم وجود كورونا في ذلك الوقت.

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وجاءت أحد عروض الأزياء في أسبوع الموضة بباريس، إذ ارتدت العارضات ثياباً من مجموعة الملابس الجديدة مع أقنعة وجه ملائمة لها، وفق ما ذكرت مجلة "فوج" المعنية بالموضة.

في 2019

كما ظهرت الكمامات أيضاً في أسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2019، ففي عرض أزياء مارين بيري، وتحت عنوان عرض "الإشعاع"، خطفت مجموعة أزياء "مارين يبرى" الأنظار، إذ حرصت على إظهار الأزمة البيئية والتلوث الذي يعاني منه معظم دول العالم من خلال إدخال الأقنعة والكمامات السوداء بأشكال مختلفة مع التصاميم.

وقبل ظهور الفيروس بأشهر

كما ظهرت مصممة الأزياء الفرنسية "مارين سير Marine Serre "، في عرضها الذي أقيم في شهر سبتمبر الماضي لمجموعة ربيع/ صيف 2020، أحد أبرز العروض في فعاليات الموضة الباريسية في ديكور يحاكي أجواء نهاية العالم مع "أزمات بيئية وحروب مناخية تقضي على ما تبقّى من الحضارة التي نعرفها".

فقد ظهرت بعض العارضات وهن يضعن على وجوههن أقنعة واقية وكمامات متناسقة مع أزيائهنّ، وقد صممت الملابس بالكمامات قبل تفشي فيروس كورونا، وكانت قد استخدمت أقنعة الوجه في مجموعات سابقة، ووصفت دار الأزياء الأقنعة التي تستخدمها سيري في تصاميمها بأنها "أقنعة مضادة للتلوث".

كما أشادت الصحافة بالمصممة ذات الـ 28 عاماً بفضل الطابع العملي للعديد من تصميماتها، إذ كتبت مجلة "فوج"، الشهيرة العام الماضي "لقد مدّت سيري بحيوتها ونشاطها قطاع الأزياء بكثير من الطاقة".

وفي العرض الأخير لها هذا الأسبوع، عرضت سيري أيضا مجموعة من الملابس تجاوزت فيها استخدام الأقنعة، إذ عملت على إضفاء الغموض على وجوه عارضات الأزياء.

ولكن بالإضافة إلى تصاميم أقنعة الوجه التي كانت ترتديها العارضات ضمن أسبوع الموضة في باريس، كان جانب من الحضور يرتدون الأقنعة أيضاً، وفقاً لما نقلت شبكة "بي بي سي".