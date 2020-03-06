استشاري أمراض القلب عن إصابة السيدات بالأمراض: بيشربوا شيشة أكتر من الرجالة

قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، إن السيدات أكثر عرضة للإصابة بأمراض الضغط والقلب بسبب تدخين الشيشة، معلقا: "الستات بتشرب شيشة في الكافيهات أكتر من الرجالة في بعض الأوقات، ودا بيجيبلهم أمراض قبل سن الـ45".

وتابع شعبان على هامش ندوته بمؤتمر انطلاق فاعليات أول أبلكيشن مصري للاهتمام بصحة وجمال المرأة، أن الأمراض التي تصيب النساء أكثر من الرجال هي ضغط الدم، والقلب، والسكر، بسبب طبيعتهم البيولوجية، مؤكدا: "أكثر المتضررين من الحوامل لأنهم بيضروا الجنين اللي ممكن يسقط، أو يصاب بتشوهات خلقية".

وبدأت صباح اليوم الجمعة، فاعليات إطلاق أول أبلكيشن مصري لتوفير كافة احتياجات المرأة من أطباء في كافة الخدمات الطبية التي تحتاجها السيدات، وتوفير خدمات جديدة لها تلائم احتياجاتها، فضلا عن توفير الاستشارات الطبية السريعة، وما يتعلق بالموضة والتجميل.

وحضر كل من شام الذهبي طبيبة التجميل، وابنة الفنانة أصالة، والدكتور عمرو حسن نائب وزيرة الصحة لشؤون القومي للسكان، فضلا عن مجموعة من مشاهير "البلوجر" المعنيين بالموضة، وملكات جمال مصر للأعوام السابقة 2017، 2018، و2019.