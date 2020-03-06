الجيزة تسلم ماكينات خياطة لـ200 سيدة لمساعدتهن

أعربت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، عن سعادتها بالمشاركة في انطلاق البطولة النسائية المنطلقة منذ قليل، بسفح الأهرامات.

وقالت عبدالحليم خلال كلمتها بالفعالية، إن المحافظة تهتم لتمكين المرأة، خاصة في المجال الاقتصادي، مضيفة أن المحافظة سلمت منذ أيام ماكينات خياطة وأدوات حياكة لـ200 سيدة، لمساعدتهن على فتح مشروعات خاصة بهن، تساعدهن في الحصول على دخل.

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وأشارت إلى وجود تعاون كبير مع المجلس القومي للمراة، خاصة في الفصول للسيدات في القرى والنجوع، مثل منطقة العياط والصفط وأطفيح، مختتمة حديثها: "في نماذج كتير ناجحة تستحق الدعم".

بدأت صباح اليوم، فعاليات البطولة النسائية، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، بسفح الأهرامات، وشهدت حضور العديد من الشخصيات العامة والمسؤؤلين، أبرزهم: الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، وإيمان زيدان مساعدة وزيرة السياحة والآثار، ومها راتب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتهدف البطولة إلى تمكين المرأة المصرية، من خلال التعلم التجريبي حتى تصبح عامل تغيير فعال لأسرتها وللمجتمع.