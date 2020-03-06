استشاري أمراض القلب: الستات بتحس بالوجع أكتر من الرجالة

قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، إن قلب المرأة أسرع من قلب الرجل من حيث ضخ الدم، مؤكدا أن الأمر يؤثر على عُمر السيدات: "بياخد من رصيد حياتها من الضخ وده مش ميزة ليهم".

وتابع شعبان على هامش ندوته بمؤتمر انطلاق فاعليات أول أبلكيشن مصري للاهتمام بصحة وجمال المرأة، أن السيدات يتأثرون ويشعرن بالوجع أكثر وأسرع من الرجال.

وأضاف: "الستات جدران قلبهم أرق، وشريانهم زجزاجية، ودا بيخليهم يحسوا بالوجع بسرعة وبشكل كبير".

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وبدأت صباح اليوم، فاعليات إطلاق أول أبلكيشن مصري لتوفير كافة احتياجات المرأة من أطباء في كافة الخدمات الطبية التي تحتاجها المرأة، وتوفير خدمات جديدة لها تلائم احتياجاتها، فضلا عن توفير الاستشارات الطبية السريعة، وما يتعلق بالموضة والتجميل.

الجدير بالذكر، أنه من المقرر حضور كل من، شام الذهبي طبيبة التجميل، وابنة الفنانة أصالة، والدكتور عمرو حسن نائب وزيرة الصحة لشؤون القومي للسكان.

فضلا عن مجموعة من مشاهير "البلوجر" المعنيين بالموضة، وملكات جمال مصر للأعوام السابقة 2017، 2018، و2019.