القاهرة – لايف ستايل
يبحث الكثيرون عن عطور عربية لِكَون هذه العطور باتت تُعرف أنّها من أكثر العطور قوّة وأناقة، وهي تعطي جاذبية وحضوراً ملفتاً لمستخدميها.
يعمد بعض الأزواج في العالم العربي إلى وضع عطر شرقيّ يصلح للجنسين، وهما بذلك، يقدّمان نفسيهما بشكل موحّد، ما يعكس متانة العلاقة بينهما وعمق المشاعر.
ان كنتم من محبي العطور الشرقية، نقدم لك مجموعة مميّزة من عطور شرقية لكلا الجنسين منها ما هو دهن ومنها ما هو بخاخ، لتختاروا ما يناسبكم.
عطر المعالي عنبر للجنسين - 100 مل
UnisexOrientalPerfume
روح العنبر الملكي معتق لأكثر من 12 سنة ذو رائحة نفاثة شرقية فاخرة
مخلط القصر للجنسين - 1 تولة
UnisexOrientalPerfume
خلطة من العطور الفرنسية والشرقية النادرة
عطر بخاخ بلاك عود نيش كوليكشن للجنسين - 100 مل
UnisexOrientalPerfume
خشب العود الأسود النقي المستخلص من غابات جزر اندنوسيا الجميله عود سومطرة الأسود
عطر دخون العود للجنسين - 100 مل
UnisexOrientalPerfume
عطرٌ فاخرٌ يحتوي على خشب العود المميّز، كل قطرة منه تلخّص حكاية وأصالة دار عطري عريق عُرف بتخصّصه بخشب العود.
نصائح عند وضع العطر:
- أضيفي نفحات من العطر إلى خزانتك في المساء، ولا سيّما في حال كانت محكمة الإغلاق، فالرائحة ستنتشر فيها وتتغلغل في أنسجة ملابسك، الأمر الذي ستلاحظينه عندما تفتحين دفّتيها في الصباح.
- إعلمي أنّ العطر مصمّم لإضفاء الرائحة على الملابس أولاً. أمّا بالنسبة إلى بشرتك، فقد تمّ ابتكار كريمات مرطبة تمنحها الرائحة الطيبة والانتعاش.
- إعملي على رشّ بضع نقاط من عطرك المفضل داخل سترتك أو قميصك أو معطفك أو عباءتك، فهذه الطريقة تساعد على دوام رائحته أكثر بنحو مرتين إلى 3 مرات ممّا لو رششته على الجهة الخارجية من ملابسك، إذ يتبخر، في هذه الحالة، بسرعة. وهكذا فإنّ الحركات التي تقومين بها، مثل الجلوس والوقوف والمشي تتولّى ما تبقى من المهمّة، أيّ تنشر رائحة العطر في محيطك.
قد يهمك أيضا:
العطر النسائي الجديد لدار "ديور" يعكس فيض الورود
عطور فخمة للخريف بخلاصة الأزهار
كانت هذه تفاصيل خبر عطور عربية للجنسين لرائحة عابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.