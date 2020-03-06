هذا ما ارتدته عاشقات الموضة العربيات والعالميات في شوارع باريس

كل الأشياء الجميلة لا بد أن تصل للنهاية وبما في ذلك شهر الموضة. تابعنا خلال الأسابيع الماضية مجموعة من أجمل عروض الأزياء التي تعرفنا فيها على صيحات جديدة سواءً من نيويورك ولندن وميلان ليكون ختامها مسك في مدينة النور باريس. بدأ أسبوع الموضة في باريس لموسم خريف وشتاء 2020مع أفخر العلامات مثل Dior وChloé ومن بعدهما رأينا أبهى الأزياء من مختلف العلامات.

كانت التفاصيل التي رأيناها في مجموعة كروز Dior لعام 2020

حاضرة بقوة في شوارع باريس فقد خطفت الأحزمة العريضة الأنظار إلى جانب أزياء الشبك المتداخلة والأقمشة بنقشات المربعات. كما رأينا الحقائب الصغيرة تعود من جديد لتكمل إطلالات أزياء الشارع بتنوع لم يسبق له مثيل، لكن بلا شك تبقى حقيبة Saddle من Dior الحقيبة الأشهر هذا الموسم. وفي شوارع باريس، أطلت عاشقات الموضة وشهيرات مواقع التواصل الاجتماعي العربيات بأناقة باريسية فاخرة وأزياء أنيقة تعكس الرقي الفرنسي بأسلوب عصري جذاب، ولفتت أنظارنا إطلالات دانا حوراني ونور عريضة ولانا الساحلي ولينا الغوطي وغيرهن. قلبي بين الصور وشاهدي أجمل أزياء الشارع من باريس خلال أسبوع باريس للموضة موسم خريف شتاء 2020فقد رصدت كاميرا المصور الشهير باتريك صوايا أجمل اللحظات وأشهر عاشقات الموضة العرب والعالميات.

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