حقق حلمه بالزوجة القمر.. فنانة تكشف كواليس علاقة العوضي وياسمين عبدالعزيز

شارك الفنان أحمد العوضي، منشور كتبته الفنانة صفاء مغربي زوجة المخرج يوسف شرف الدين، عن حبه للفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتضمن المنشور: "يا جماعة وربنا حب أحمد وياسمين دا مموتني ضحك، لأن في 2009، كان زوجي يوسف عامل مسلسل ماتخافوش للأستاذ نور الشريف، وأحمد كان أخويا في المسلسل، وكان أول مرة يمثل، ودوره بيحب كتير في المسلسل، بطل ونجم من أول ما طلع، وكان دايما يقول أكتر ممثلة في البنات بحبها ياسمين عبدالعزيز كشكل، وخفة دم".

صفاء مغربي: ياسمين عبدالعزيز فتاة أحلام العوضي

وتابعت مغربي في منشورها: "دا كان من 10 سنين، قبل ما يعرفها، فلما شفت بوست بحبك يا أحمد، فرحتله جدا عشان أخويا"، في إشارة منها إلى إعلان "ياسمين" حبها لـ"العوضي"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، منذ أيام، بالتزامن مع هجوم شقيقها عليها، لارتباطها بالفنان.

وأردفت: "قلت في بالي يا ابن اللذينة، لأن صعب حد ياخد فتاة أحلامه، بس من زمان قلتلك برج القوس برج المحظوظين، وأحلامك نجحت في الشغل من زمان، وحاليا في الزوجة النجمة القمر دي عشان ربنا بيحبك والله يسعدكم ويبعد عنكم كل شر يا أجدع وأطيب أخ يا أبو الرجولة".

وأكد الفنان الشاب ما ورد في المنشور، بمشاركته، وتعليقه عليه بالعديد من "إيموشنز" القلوب الحمراء.

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هجوم شقيق ياسمين عبدالعزيز.. والفنانة تعلن: بحبك يا أحمد

وكان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز هاجم شقيقته، بسبب ما أثير مؤخرا عن علاقتها بالعوضي، خاصة بعد نشر صورهما سويا احتفالا بعيد ميلادها الأخير.

وانتقد وائل علاقة أخته بالعوضي، وهو المنشور الذي تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بكثرة، والذي رفض من خلاله تلك العلاقة التي يتحدث الناس عنها معلقا بأنها تصغره بـ10 أعوام، مشيرا إلى أن سمعة عائلته لم يتحدث أحد عنها مطلقا، كما انتقد كذلك نشر صور عيد ميلادها أمام الجميع.

ومن جانبها ردت ياسمين عبدالعزيز، على منشور شقيقها، بنشر صورة لها مع "العوضي" عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كتبت في تعليقها عليها، "بحبك يا أحمد"، ويرد هو بدوره بصورة أخرى على "إنستجرام"، "بحبك يا ياسمين".