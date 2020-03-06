اختل توازنها أثناء التدخين.. عروسة تسقط ليلة زفافها من الدور الـ25

انتهى الفرح وذهبت العروس مع عريسها إلى الفندق لقضاء ليلة الزفاف سويا، ولكن يبدو أن الأمور لم تسر على ما يرام، ولم تمض سوى دقائق معدودة حتى سقطت الأولى في حادث مأساوي.

كانت العروس بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، تدخن السجائر من شرفة غرفة الفندق في الطابق الـ25 ولكن توازنها اختل، بمنطقة لمنيرك بأيرلندا، وسقطت الفتاة على السطح ثم هبطت على سقف آخر، ومنه إلى الأرض، فاتصل زوجها على الفور بالجهات المختصة لتساعد زوجته.

حضرت الإسعاف خلال دقائق قليلة، وجرى نقل العروس إلى مستشفى ليمريك الجامعي وتبين إصابتها بكسور في الحوض وعدد من الأضلاع المكسورة.

وقع الحادث قبل الساعة السادسة صباحا، ووصفه الجيران بأنه مأساوي وكان حديث الجميع، فقد وقعت العروس من على ارتفاع 25 دورا.