"هي مراتك فعلا؟".. جوهرة تظهر مجددا مع بطل الفيديوهات المسربة (صور)

ظهرت الراقصة جوهرة من جديد مع أحمد خالد بطل الفيديوهات المسربة معها، حيث نشر لهما صورا خاصة عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب خالد في تعليقه على الصور: "كان يوم جميل بجد"، وفي أول مجموعة من الصور ظهر بمفرده، وفيما بعد ظهرت برفقته جوهرة في صور "سيلفي".

ويعتبر هذا هو الظهور الثاني لخالد مع جوهرة، بعد ظهورهما سويا في فيديوهات إباحية سربت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر"، وغيرها.

وتفاعل جمهور ومتابعي جوهرة مع الصور مرة أخرى، وكان من بين التعليقات: "هي مراتك فعلا ولا إيه"، و"دا انتوا حلويات"، و"حلوين أوووي".

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فيديوهات جوهرة الإيباحية

يذكر أنه جرى تسريب عددا من الفيديوهات الإيباحية التي تجمع جوهرة وخالد، والتي أثارت جدلا كبيرا حينها، حيث علقت الراقصة الروسية في أن هذا الشخص هو زوجها، ولكنها سافرت خارج مصر، واختفى هو كذلك وأغلقت حساباته على "السوشيال ميديا"، خوفا من الملاحقات الأمنية حيث قالت الشرطة إنها ستفحص تلك الفيديوهات المسربة.

ليسجل هذا الظهور الجديد، الثاني بينهما والأول بعد مشكلة الفيديوهات الإيباحية، والتي كانت حديث "السوشيال ميديا"، حينها.