بصورة من الذكريات، شاركت الفنانة سيمون جمهورها ومتابعيها بصورة قديمة من الأبيض والأسود. الصور التي نشرتها سيمون ظهرت معها الفنانة ميرفت أمين، ونجلتها منة حسين فهمي، والتي كانت لا تزال طفلة صغيرة. وكتبت سيمون في تعليقها على الصورة، "النجمة ميرفت أمين، ومنة الحلوة ابنتها الغالية". Advertisements ولا تشارك سيمون جمهورها بصور ولقطات من حياتها اليومية كثيرا، وكان أخر أعمال ميرفت أمين كان مسلسل "قيد عائلي"، والذي عرض في رمضان الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من الذكريات.. سيمون تنشر صورة "أبيض وأسود" مع ميرفت أمين وابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.