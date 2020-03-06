منها الشوفان.. 7 طرق طبيعية للتخلص من الروائح الكريهة في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الروائح الكريهة من الأمور التي يسعى الجميع إلى التخلص منها، وخصوصًا إذا كانت في المنزل، لكن كيف يمكن ذلك دون مواد كيماوية؟

إليك 7 طرق فعالة وآمنة طرق طبيعية فعالة، للتخلص من هذه الروائح، وفق ما نقل موقع "برايت سايد" الأمريكي.

- الشوفان:

يمكن أن يخلصك من الرائحة الكريهة للثلاجة، ضعيه في وعاء واتركيه في الثلاجة، كما يمكنك أيضاً وضع دقيق الشوفان مباشرة في الثلاجة لامتصاص الرائحة.

- مُنعم الأنسجة

يُعد مُنعم الأقمشة منتجًا متعدد الاستخدامات في المنزل، ولا يقتصر دوره في غسل الملابس فقط، قم بإضافة كوب واحد منه إلى ماء مغلي، وانتظر حتى يتبخر الماء وتنتشر الرائحة في أنحاء المنزل، يمكنك أيضًا استخدام القرفة أو القرنفل لإضافة رائحة مميزة.

- الخل والأعشاب الطبيعية والليمون

يمكنكِ استخدام الخل للتنظيف والتعقيم، كما يمكنكِ أيضاً تحويله إلى مُعطر ومنظف، وذلك بإضافة بعض الأعشاب للخل كالقرفة والقرنفل والليمون ونكهة البرتقال.

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- الفانيليا

الفانيليا لا تستخدم فقط للطهي، ولكنها تجعل رائحة منزلك رائعة أيضاً، انقعي إسفنجة صغيرة في وعاء دافئ به فانيليا، أو ضعي الوعاء بالقرب من التكييف لنشر الرائحة.

- الليمون

من المتعارف عليه أن الليمون مُزيل طبيعي للروائح الكريهة، ولكنه أيضًا منظف آمن وفعال للأرضيات والأثاث الخشبي.

- أكياس الفحم

هناك طريقة أخرى رائعة للتخلص من الروائح الكريهة وتنقية الهواء وهي شراء أكياس الفحم، الفحم ليس فقط مرشح فعّال للروائح، ولكنه أيضا يتعامل مع البكتيريا، بالإضافة لأنه موفر ويمكن استخدامه لمدة تصل إلى سنة.

- صودا الخبز

واحدة من أكثر الأدوات المعروفة لجميع الأغراض في الأسرة، قومي بتحميص الصودا لامتصاص الروائح من السجاد، ضعي بعض من صودا الخبز على المنطقة المُتسخة واتركيها لمدة نصف ساعة ثم قومي بشطفها.