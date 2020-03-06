هل تنقل المنتجات القادمة من الصين فيروس كورونا؟.. "الصحة" العالمية تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يزداد القلق يومًا بعد يوم، في العالم أجمعه، بسبب تفشي فيروس كورونا الذي انتشر في أكثر من 80 دولة وقتل نحو 3150 شخصًا وأصاب أكثر من 90 ألف شخص.

وما يزيد الأمر قلقًا هو أن الفيروس الذي يعرف رسميًا باسم كوفيد 19، لا تتوفر أي بيانات عن درجة ثباته على الأسطح، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية، وقد أظهرت البيانات المستقاه من الدراسات المختبرية التي أجريت على الفيروس المسبب للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة وفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية أن درجة ثبات الفيروس في البيئة يتوقف على عدة عوامل، بما فيها درجة الحرارة النسبية والرطوبة ونوع السطح.

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ويبقى السؤال المهم، ما هي التوصيات المتعلقة بتعقيم السيارات والسلع والمنتجات القادمة من الصين أو من بلدان أخرى متضررة بالفيروس؟ خصوصًا أن مصر تستورد نحو 25 إلى 27% من احتياجاتها من الصين بما يقدر بـ 15 أو 16 مليار دولار، بحسب ما ذكرته شعبة الأدوات المنزلية في بيان سابق، إذ تعد من أكبر الدول الموردة لمصر في كل الأنشطة والقطاعات التجارية والصناعية.

وتجيب على السؤال منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، قائلة إنه لا توجد حتى اليوم معلومات وبائية تشير إلى أن لمس السلع أو المنتجات أو السيارات المصدّرة من البلدان المتضررة بفاشية فيروس كورونا تشكل مصدرًا لانتقال العدوى إلى البشر.

ولهذه الأسباب، لا توجد توصيات بشأن تعقيم أي من السلع والمنتجات المجلوبة من البلدان المتضررة بفاشية كوفيد-19، إذ لا توجد أي أدلة على أن هذه المنتجات تشكّل خطرًا على الصحة العامة، وتواصل المنظمة رصد تطور الفيروس عن كثب وتحديث التوصيات حسب الحاجة.