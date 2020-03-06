مكياج مناسب للمحجبات من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 مارس 2020 03:49 مساءً - تُحِبُّ المحجبات اعتمادَ المكياج المميز المناسب لحجابهن، لا سيما في المناسبات. لذا جمعنا لكِ عزيزتي بعض الإطلالات المميزة من مدونات الموضة، مع بعض النصائح المناسبة لهن، فإليكِ التفاصيل.



مكياج الأعين اللافت من يارا النملة

يارا النملة



إن كنتِ من المحجبات مُحِبَّات وضع المكياج، ابتعدي في إطلالاتك عن وضع طبقات عديدة من كريم الأساس أو البودرة؛ حتى تتجنبي تلطُّخ حجابك بالمكياج، وهذه هي الخطوة الرئيسية التي اعتمدت عليها المدونة السعودية يارا النملة، والتي أكملتْها بطلاء الشفاه اللامع والبلاشر الخفيف مع ظلال الأعين الأزرق بدرجاته المختلفة.

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خيارات مُتْقَنَة من أمل الأنصاري

أمل الأنصاري



يُعتبر المكياج بتدرجات اللون الزهري والبني من أكثر الخيارات المميزة والرائجة في المجتمع السعودي، ومنها جمعنا لكِ إطلالتين من مدوّنة الموضة والجمال وخبيرة التجميل أمل الأنصاري بهذه الألوان. في الإطلالة الأولى اختارت أمل ظلال الأعين بتدرجات اللون البني مع الرموش الطويلة والبلاشر وطلاء الشفاه بدرجة ترابية، وعن المكياج الزهري فقد تجمَّلَتْ برسمة لامعة وناعمة من الزهري في العينين مع الآيلاينر العريض وقلم الروج بدرجة لافتة من الزهري.

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مكياج لامع من خولة المراغي

خولة المراغي



احرصي -عزيزتي المحجَّبة- على التركيز في مكياج عينيك على مراعاة اختيار لون ظلال الأعين بلون متناسق مع لون الحجاب بطريقة الإعلامية خولة المراغي، التي دمجت الآيشادو الذهبي والبني مع البلاشر الزهري وطلاء الشفاه الزهري والرموش الطويلة.

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خطوات لتنسيق ألوان المكياج الاحترافي من دلال الدوب

دلال الدوب



تُعتبر دلال الدوب من أبرز "اليوتيوبرز" ومدونات الموضة المهتمات بطرق وضع المكياج المتنوع، ومنها إطلالة دلال بطلاء الشفاه والبلاشر البني مع الآيشادو الزهري لإطلالة ناعمة، وظهرت ببلاشر وأحمر شفاه باللون البني مع ظلال الأعين البني اللامع ورسمة الآيلاينر الأسود والرموش الطويلة لزيّ مناسب مع الحجاب الأبيض، وتزينت ببلاشر وآيشادو بني مع قلم الروج الأحمر لإطلالة مناسبة للمناسبات.

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