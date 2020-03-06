مكياج رؤى الصبان بألوان الربيع الناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 مارس 2020 03:49 مساءً - تتمتع الإعلامية رؤى الصبان بملامح جذابة تبرزها بأجمل أساليب المكياج الراقية التي تحاكي صيحات المكياج الناعمة والهادئة. وبإمكانك هذا الربيع، أن تستوحي منها أجمل مكياج بألوان ربيعية ناعمة ومشرقة تمنحك إطلالة حيوية لافتة.



مكياج زهري

مكياج زهري



المكياج الزهري هو أحد أساليب المكياج المفضلة لدى رؤى الصبان، فهي تعتمده في الكثير من إطلالاتها، كونه يتنتاغم مع بشرتها ويمنحها إشراقة طبيعية. فإذا كنت من محبات المكياج الزهري، فلا تترددي في أن تستوحي بعض الأفكار من مكياج رؤى الصبان. بحيث تعتمدين تغطية خفيفة للبشرة، للحفاظ على ملامحك الطبيعية، ولإخفاء أي شوائب أو عيوب على البشرة. بعدها، قومي بتطبيق ظلال العيون الزهرية اللامعة على الجفن العلوي وصولاً الى منطقة تحت الحاجبين، وحددي العين بالأيلاينر من خلال رسم خط رفيع يمتد من مدمع العين وحتى الحدود الخارجية للعين. وأبرزي شفتيك بالروج الزهري المات، وعظمة الخدين بالبلاش الزهري.

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مكياج خوخي

مكياج خوخي



المكياج الخوخي هو خيار مثالي لك هذا الربيع، كونه موضة مكياج رائجة، وسيمنحك إشراقة طبيعية وتوهجاً. فاستوحي من رؤى الصبان أفكاراً لمكياج خوخي جذاب، بحيث تركزين بالدرجة الأولى على تغطية البشرة، من خلال استخدام كريم أساس بلون بشرتك وكونسيلر أفتح قليلاً، على أن يتم توزيعهما بالتساوي منعاً لأي تكتلات أو شوائب على البشرة. من ثم طبقي ظلال العيون باللون الخوخي على طول الجفون العلوية، على أن تكون مسحوبة قليلاً الى خارج العين. واستخدمي القليل من الظل اللامع لإضفاء الجاذبية على عينيك. بعدها، ارسمي خط أيلاينر رفيعاً على طول الرمش العلوي. ولاكتمال الطلة، طبقي أحمر الشفاه الخوخي المات، وأبرزي خديك بلمسة من البلاش الخوخي.

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مكياج نيود

مكياج نيود



المكياج النيود هي موضة المكياج الأكثر انتشاراً بين النساء في الوقت الحالي، فهو يتناغم مع ألوان البشرة كافة، ويبرز جمال المرأة بشكل طبيعي جذاب، لذلك قد يكون خياراً رائعاً لك هذا الربيع. فإذا كنت ترغبين في اعتماد المكياج النيود، استوحي بعض الأفكار من مكياج رؤى الصبان. فهي غالياً ما تعتمد فيه ألوان النيود بتدرجاتها المختلفة، لا سيما تلك المائلة الى الوردي. طبقي ظلال العيون باللون النيود على طول الجفن العلوي، واجعليها مسحوبة الى خارج العين. من ثم حددي داخل العين ومدمع العين بالكحل الأسود، وارسمي بالأيلاينر الأسود خطاً رفيعاً يمتد على طول الرمش العلوي. كذلك، طبقي أحمر الشفاه النيود المائل الى الوردي، وامنحي وجهك الإشراقة والتوهج باستخدام القليل من البلاش الوردي على أعلى الخدين.

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