أفخر عطور الياسمين خيار رائع لهذا الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 مارس 2020 03:49 مساءً - نظراً الى رائحته المميزة، يدخل الياسمين في تركيبة 83 في المئة من العطور النسائية، و33 في المئة من عطور الرجال، فعطور الياسمين مثالية للجنسين، بخاصة النساء، فهي تخفف التوتر والاكتئاب والتعب والتشنجات، وتمنح المرأة شعوراً بالانتعاش والحيوية. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى أفخر عطور الياسمين التي تعد خياراً رائعاً لهذا الربيع، فاختاري من بينها ما يناسبك.



Gucci Bloom

Gucci Bloom



حتى لو لم تكوني من محبي رائحة الأزهار، سيجعلك هذا العطر من قوتشي، تُغرمين برائحة زهرة الياسمين، وقد مُزجت مع القليل من التوابل الطازجة، فشكلت هذه النغمات في ما بينها رائحة آسرة تدوم لساعات طويلة، وتمنحك شعوراً بالارتياح والانتعاش خلال فصل ربيع. إنه خيار رائع، فلا تترددي في تجربته.

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Jasmin Noir Eau de Parfum

Jasmin Noir Eau de Parfum



هذا العطر الصادر عن علامة BVLGARI يتميز بالغموض، ويمثل مزيجاً ساحراً من الأخشاب والزهور، ليخلق رائحة غنية وفاخرة، فهو يعتمد في تركيبته على الياسمين والنغمات الخشبية وعرق السوس واللوز، جربيه هذا الربيع فهو سيضفي على إطلالتك فخامة لا مثيل لها.



Mugler Alien

Mugler Alien



هذا العطر هو مزيج دافئ بين الياسمين والعنبر والكشمير، يتميز برائحته الناعمة والمميزة، التي ستلفت الأنظار إليك، والتي تدوم طويلاً لتجعل عبيرك منتشراً في كل مكان. إنه أحد أفضل وأجمل العطور العالمية التي تعتمد في تركيبتها على العطور.

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Jasmin Rouge

Jasmin Rouge



إنه عطر فخم ومميز من Tom Ford، ملائم لأوقات النهار والليل على حد سواء. وهو يعتمد في تركيبته على الياسمين بشكل أساسي، ممزوجة بنغمات المسك والتوابل وخلاصة أوراق الياسمين. هذا العطر الأنيق خيار مثالي للأوقات كافة.



acqua di parma Gelsomino Nobile

acqua di parma Gelsomino Nobile



تتألف مقدمة هذا العطر الراقي، من المسك والأخشاب والمندرين والفلفل الوردي، أما القلب فيعتمد على الياسمين وزهر البرتقال، وتتركز قاعدته على خشب الأرز والمسك. إنه عطر مركز تدوم رائحته طويلاً لتمنحك عبقاً آسراً لا محدود.

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Fan Di Fendi

Fan Di Fendi



إنه عطر فخم ملائم جداً للسهرات والمناسبات، وهو يعتمد بشكل أساسي، على الياسمين إضافة الى روائح الحمضيات خصوصاً البرغموت والحامض الإيطالي، إضافة الى نغمات الجلود والفانيليا.



Virtues 7 Jasmine of India

Virtues 7 Jasmine of India



يمثل هذا العطر مزيجاً رائعاً من أجمل النغمات وأكثرها فخامة ورقياً، في مقدمها الياسمين والبرتقال والبرغموت، وزهر البرتقال، والهيل والزنجبيل ونجيل الهند، إضافة الى المر واللبان وخشب الأرز والباتشولي. إنه عطر رائع يمثل عراقة الشرق.

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