كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 مارس 2020 03:49 مساءً - قبل العناية بالبشرة الدهنية مساءً، يجب الإنتباه بداية أنّ الأوساخ والزيوت الزائدة والشوائب تتراكم على بشرتك طوال اليوم، ممّا يعني أنّه من الأهمية بمكان العناية بروتين العناية بالبشرة الليلي الخاص بك، خاصة إذا كنتِ تميلين إلى الحصول على بشرة صحية. إذا كنتِ لا تستخدمين منظّف الوجه لغسل وجهك قبل الذهاب للنوم، فإنّ كل تلك الشوائب التي تراكمت يمكن أن تسدّ المسام، وبالتالي تؤدّي إلى تواجد الرؤوس السوداء، لذا، لا يجب أن تكون العناية بالبشرة الدهنية قبل النوم أمرًا صعبًا. ستجدين أدناه طريقة سهلة للعناية بالبشرة الدهنية قبل النوم، مع نصائح حول مزيل المكياج المناسب، منظف الوجه، قناع الوجه، والمرطب لنوع بشرتك.

الخطوة الأولى للعناية بالبشرة الدهنية: إزالة المكياج

ننصح بماء micellar



يجب أن تكون الخطوة الأولى في روتينك الليلي للعناية بالبشرة الدهنية هي إزالة مكياجك. طريقة سهلة ولطيفة للقيام بذلك، وننصحك بماء micellar. يتم تشغيل مياه Micellar بواسطة جزيئات صغيرة تعمل كمغناطيس لرفع الأوساخ والزيوت والماكياج بعيدًا عن الجلد: ننصحك بـ L’Oréal Paris Micellar Cleansing Water Complete Cleanser للبشرة العادية إلى الدهنية، والتي تنقّي البشرة وتنعمها وهي تعمل على إزالة المكياج. تُشبع وسادة القطن بالماء micellar الخاص بك، ثم ضعيها على وجهك حتى يختفي مكياجك بالكامل.

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الخطوة الثانية للعناية بالبشرة الدهنية: الطين

تنظيف البشرة بالطين



تمامًا كما يجب ألا تذهبي إلى النوم غاضبة، يجب ألا تدعي رأسك يضرب الوسادة إذا لم تكن بشرتكِ الدهنية نظيفة تمامًا. في كثير من الأحيان، قد تجدين أنّ جولة واحدة من التطهير ليست كافية، ولهذا السبب قد ترغبين في النظر في التطهير المزدوج كجزء من روتينك الليلي للعناية بالبشرة الدهنية. بعد الانتهاء من مسح وجهك بالمياه الدقيقة، التقطِي منظفًا طينيًا للوجه، مثل L’Oréal Paris Pure-Clay Purify & Mattify Cleanser. صُمم منظف الوجه الطيني هذا لتحويله بسهولة من الطين إلى موس، ويزيل الشوائب اليومية من سطح بشرتك دون التجفيف الزائد لها. على الفور، يتم تنقية البشرة من الأوساخ والزيوت وتُترك بمظهر نظيف وواضح. تبدو البشرة أيضًا أكثر نقاءً مع لمسة غير لامعة. قبل النوم، اضغطي على منظف الوجه في يديك، وأضيفي الماء لتحويله من الطين إلى موس. دلكي برفق منظف الوجه على وجهك باستخدام حركات دائرية، ثم اشطفي جيدًا بالماء الفاتر وجففيه.

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الخطوة الثالثة للعناية بالبشرة الدهنية: قناع الوجه

قناع الوجه



يمكنك تطبيق قناع الوجه عدة مرات في الأسبوع، وننصحك بـ Eveline Cleansing Detoxifying Face Mask . يساعد هذا القناع على إزالة الشوائب والأوساخ والزيوت، ويقلل من ظهور اللمعان الزائد. ضعي طبقة متساوية على البشرة النظيفة والجافة، واتركيها لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ثم اشطفيها بماء فاتر. للحصول على أفضل النتائج، استخدميها ثلاث مرات في الأسبوع.



الخطوة الرابعة للعناية بالبشرة: الترطيب

ترطيب الوجه قبل النوم



تحتاج كل أنواع البشرة إلى استخدام مرطب، ويشمل ذلك البشرة الدهنية. ابحثي عن مرطب للوجه خفيف الوزن مصمم خصيصًا للبشرة الدهنية. احرصي على توفير ترطيب يدوم طويلًا مع لمسة نهائية غير لامعة. ضعيه على وجهك ورقبتك كخطوة أخيرة في روتينك الليلي للبشرة الدهنية.

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