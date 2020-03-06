كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 مارس 2020 03:49 مساءً - يعاني بعض النساء من حساسية العطور القوية في المساء خاصة، لذا وجود معطر للجسم بعد الاستحمام مهم جداً في هذه الحالة. طبعاً بوجود غسول الجسم بروائح عطرة، خفّت الحاجة إلى العطور، لهذا يتم اختيار بخاخات خفيفة لا تضايق رائحتها عند النوم، لكن بظلّ وجود الكمّ الهائل من أنواع البخاخات، كيف يمكنكِ اختيار واحدة؟ هنا سنساعدك باختيار أفضل معطر للجسم بعد الاستحمام:

Pure Grace: معطر للجسم بعد الاستحمام

Pure Grace



العنوان العريض هنا: لا شيء يبدو أذكى من رائحة الصابون والماء. إذا كنتِ تفضلين رائحة خفيفة ونظيفة، ننصحك بهذا الرذاذ البسيط والمنعش. الكثيرات من مستخدماته يعتبرن أنّه علاج للروائح القوية، خاصة للمصابات بالصراع النصفي؛ رائحته نظيفة ومنعشة وخفيفة، بحيث تنبعث منه رائحة الصابون والماء النظيفين. هذا المعطر يحتوي على روائح البرغموت وزنبق الماء والخزامى والياسمين والموس.

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Brazilian Crush: معطر للجسم بعد الاستحمام

Brazilian Crush



من أسرار الجمال الأساسية للبرازيليات هي كونها شياروسا (sheh-rō-zah)، وهو ما يعني أن تكون دائماً صاحبة رائحة ذكية، من شروق الشمس إلى غروبها. معطّر Brazilian Crush هو المفضل لديهن، وهن يفضلنه لاحتوائه على روائح الفستق، الياسمين، الكراميل المملح، وخشب الصندل. هو معطر صيفي أكثر من شتوي، ولكن يمكن استخدامه في كل الفصول، ولا يحتوي على الكبريت.

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Pink Chiffon: معطر للجسم بعد الاستحمام

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هل ترغبين في الحصول على رذاذ للجسم ليس أنثويًا للغاية، لكن يجعلك تشعرين كأنثى عند استخدامه؟ Pink Chiffon هو الحل برائحة عطر جسم فريدة من نوعها، بحيث يصعب العثورعليها في أي مكان آخر. رائحته ناعمة جداً كطيف امرأة، ويتم تحديثه كل حين من دون أن يفقد رونقه وطابعه وعنوانه، ويمكن أن يُقدم هدية للصديقات، وهذا ما تفعله معظم مستخدمات هذا المعطّر للجسم.

Victoria’s Secret: معطر للجسم بعد الاستحمام

Victoria’s Secret



هل أنتِ مولعة بالروائح الحلوة؟ إذا أجبتِ بنعم، فأنتِ لا تحتاجين إلى مزيد من البحث. قد تكون هذه هي الرائحة التي تبحثين عنها طوال الوقت. قد يكون معطّر الجسم هذا خفيفًا، ولكن يمكن أن يساعد أيضًا في ترطيب الجلد. يحتوي على فيتامينات C و E. ومن المعروف أنّ هذه الفيتامينات جيدة للبشرة. يمكن أن يساعد فيتامين C في تعزيز نمو الخلايا ويمكن لفيتامين E أن يحافظ على مظهر البشرة شاباً لفترة طويلة من الزمن. وبخصوص الرومانسية، قد تكون رائحة Victoria’s Secret Fragrance Mist, Love Spellبين الأفضل لهذه الأجواء.