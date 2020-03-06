قصات شعر للوجه المثلّث.. احذري التالي!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 مارس 2020 03:49 مساءً - تختلف قصات الشعر مع اختلاف أشكال الوجوه، فلكلّ وجه قصّة خاصة و تسريحة مناسبة، وهناك قصّات شعر لصاحبات الوجه المثلّث أي الذي يتناقص تدريجياً والذي يأخذ شكل الهرم المقلوب فيبدأ بجبين عريض مرورًا عظام خد متوسطة وصولاً إلى فكٍّ أقل عرضاً فذقنٍ مروّص نسبيًا.

تابعي في ما يلي سمات الوجه المثلث ومن ثمّ أبرز قصات الشعر التي تليق بهذا الوجه و تناسبه وتظهر ملامحه بشكل أوضح وأجمل، بالإضافة إلى أهم التسريحات التي يجب اعتمادها وتلك التي يجب تجنّبها مع الوجوه المثلثة. تابعي المزيد: أجمل صبغات الشعر البني من النجمات العربيات

سمات الوجه المثلث الوجه المثلث وجه نحيل بعض الشيء، عريض من أعلى و يقل تدريجياً إلى أسفل. أكبر عرض للوجه يكون عند الجبهه و تكون مربعة عريضة وعالية. الوجنات ليست بارزة وتبدو أقل في العرض من الجبهة و قد تبدو مسطحة بعض الشيء. الفك والذقن يبدوان صغيرين مقارنة بالجبهة. تابعي المزيد: كيف أعرف البروتين الأصلي للشعر؟

قصات شعر للوجه المثلّث الوجه المثلث

رغم أنّ قصات الشعر التي تناسب الوجه المثلث كثيرة وتختلف مابين القصير والطويل والمتدرج والكاريه كما تختلف التسريحة من المموّج إلى الأملس، إلا أنّه ييقى من المفضل اعتماد صاحبات الوجه المثلث القصات المتوسطة الطول مع تموج الخصلات بحيث لا يكون أملس المظهر وإسدال خصلة طويلة على جانب واحد من الوجه كون هذا النوع من الوجوه قليل الإستطالة ولكنه أكثر عرضاً وإستدارة. تابعي المزيد: خلطات طبيعية لترطيب الشعر قبل ربيع 2020 Advertisements

نصائح تسريحات تناسب الوجوه المثلثة الوجه المثلث تجنّب الشعر الطويل جدًا أو القصير جدًا فالطول المتوسط للشعر هو أنسب ما يمكن تنفيذه واعتماده مع الوجوه المثلثة. بما يخص الغرّة، فهذا يتوقف على شكل الجبين، إذ يُنصح باعتماد الغرة الأمامية للوجوه المثلّثة العريضة الجبهه. ينصح بأن يتم لم الشعر إلى الخلف وذلك حتى تبرز صاحبة الوجه الكمثري المثلث والذي يمتاز بقصر الجبهه الجزء السفلي من الوجه أعرض مما هو عليه على الحقيقة. يُنصح بتكثيف الشعر على قمة الرأس وعلى الجبهه وذلك لتعويض ضيق الوجه في الجزء العلوي منه . يمكن لأي فتاة اختيار ما يناسبها من خلال تلك التسريحات وقصات الشعر التى تتناسب مع الوجوه المثلثة على حسب كانت عريضة الجبهه أو قصيرة الجبهه. تابعي المزيد: خلطات طبيعية للعناية بالشعر في الشتاء شاهدي الفيديو:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصات شعر للوجه المثلّث.. احذري التالي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.