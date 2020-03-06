كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 مارس 2020 03:49 مساءً - نشرت الفنانة أروى، عبر حسابها في "إنستقرام"، عدة صور لها بأزياء مختلفة ومميزة، جمعنا لكِ عزيزتي تفاصيلها؛ لتنسقي منها ما يناسب إطلالاتك.



إطلالات محتشمة بطابع عربي

تنسيقات متنوعة من الفنانة أروى



تأنقت أروى بعدة قطع محتشمة مصممة بطابع عربي أنيق، منها فستان طويل مزيَّن بمعطف، صُمِّما باللون السماوي المزين بنقوش بُنِّية لخيار محتشم، وتزينت أروى بفستان طويل أبيض تكسوه الزهور المتناثرة والملونة للوك أنثوي، وجاءت بفستان ذهبي مزيّن بالبشت البني المطرز من الأطراف بالذهبي.

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تنسيقات قطع الجلد من وحي الفنانة أروى

تنسيقات متنوعة من الفنانة أروى



تُعتبر قطع الجلد من القطع المفضَّلة لخطوط الموضة هذا العام، حيث طرح العديدُ من المتاجر قطعًا مختلفة ومتميزة للفتيات، ومنها تألقت أروى بمعطف قصير وتنورة مصممة بفتحة جانبية، وكلاهما من الجلد البني، وأكملتهما بحذاء طويل لمظهر أنثوي، وتجملت ببنطال أحمر وبلوزة سوداء مع معطف طويل أخضر لستايل عصري، وأطلت ببنطال جلدي أسود ومعطف مميز باللون الأسود والفوشيا، وتميزت بفستان أسود مصمم من الأعلى بقماش الجلد، ومن الأسفل بقماش شفاف مناسب للمناسبات.

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أزياء شبابية وعملية على طريقة أروى

تنسيقات متنوعة من الفنانة أروى



واستوحينا لمحبات القطع غير المكررة في العمل إطلالتين أنيقتين بطابع شبابي؛ الأولى بنطال من الجينز الأزرق مع قميص مزيّن بخطوط وبليزر رمادي لإطلالة رسمية، والأخرى بنطال من القطن الأسود مع معطف طويل مخملي باللون الأزرق لإطلالة عملية أنثوية.

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إطلالات الفساتين القصيرة من أروى

تنسيقات متنوعة من الفنانة أروى



تُعَدُ الفساتين القصيرة من القطع المميزة للحفلات البسيطة، لذا استوحينا لكِ فستانًا أبيضَ قصيرًا مزيَّنًا بكتابات، نسقته أروى مع معطف أسود قصير لخيار كاجوال، وآخر فيروزيًّا مزينًا بالأسود ومصمَّمًا بقصة ناعمة للأكمام.

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